Российские вина получат специальную марку с эмблемой

УрБК, Москва, 07.03.2023. Для российских вин введут федеральные специальные марки «Вино России». Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале российского кабинета министров.
«Они появятся на продукции, которая была сделана из винограда, выращенного в России, и соответствует всем стандартам качества виноделия», — говорится в сообщении.
Нововведение направлено на повышение качества отечественных вин и повышение информированности потребителя о таких напитках. Марки «Вино России» получат производители, которые входят в ассоциацию «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» и подтвердили российское происхождение винограда.
Знак «Вино России» появится на трех федеральных специальных марках с надписями «Вина», «Вина игристые» и «Вина ликерные».
УрБК, Москва, 21.07.2016. Уровень производства вина за I полугодие в России сократился на 8-10% в годовом выражении, ...27.04.2016 Вино в России подорожало на 10-15%
УрБК, Москва, 27.04.2016. В I квартале 2016 некоторые категории вина в России подорожали на 10-15%, сообщает ТАСС со ...16.04.2015 Энотека «Код де Вино»: повышение цен на российские вина ухудшит их конкурентоспособность
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2015. Повышение цен на отечественные вина на 30-40% ухудшит конкурентоспособность продукта на ...18.07.2013 Вино в России признали продукцией сельского хозяйства
УрБК, Москва, 18.07.2013. Вино в России теперь относится к продукции сельского хозяйства. Об этом сообщает «Интерфакс» ...29.10.2012 Вино в России будет стоить не менее 110 рублей
Бутылка вина в магазине будет стоить не менее 110 руб. Соответствующее предложение Союз виноградарей и виноделов России ...