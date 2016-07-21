Российские вина получат специальную марку с эмблемой

УрБК, Москва, 07.03.2023. Для российских вин введут федеральные специальные марки «Вино России». Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале российского кабинета министров.



«Они появятся на продукции, которая была сделана из винограда, выращенного в России, и соответствует всем стандартам качества виноделия», — говорится в сообщении.



Нововведение направлено на повышение качества отечественных вин и повышение информированности потребителя о таких напитках. Марки «Вино России» получат производители, которые входят в ассоциацию «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» и подтвердили российское происхождение винограда.



Знак «Вино России» появится на трех федеральных специальных марках с надписями «Вина», «Вина игристые» и «Вина ликерные».