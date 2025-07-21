УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 17:23

Спрос на пиво в России летом снизился на 23%

УрБК, Москва, 12.08.2025. Спрос на пиво в России в июне-июле 2025 года снизился на 23% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование «Контур. Маркета».

При этом спрос на водку и виски за указанный период вырос на 35% и 17% соответственно. В сегменте шампанского показатель снизился на 2%.

«На основании спроса можно сделать вывод о смещении вкусов россиян в летний период на коктейли с добавлением шампанского и на отдых в формате пикника с крепкими напитками. Спрос на вино и коньяк показал резкий спад (минус 26%), также летом снизился спрос на пиво (минус 23%)», — пишут аналитики.

В целом спрос на алкогольные напитки в РФ за год снизился на 4%. При этом средняя цена увеличилась на 12%. Сильнее всего в стране подорожало пиво (+18%), шампанское (+17%) и вино (+16%). Цены на водку и коньяк выросли на 13%, на виски снизились на 7%.

Исследование было проведено на основание анализа более 21 млн чеков, которые были выданы за первые два месяца лета 2024 и 2025 годов.
