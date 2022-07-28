Свердловчанина оштрафовали за незаконный оборот немаркированных табачных изделий на сумму свыше 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. Жителю Екатеринбурга по решению Чкаловского районного суда назначен штраф в размере 410 тыс. руб. за незаконный оборот немаркированных табачных изделий. В ходе следственных мероприятий у него было изъято 47 тыс. 773 пачки на сумму более 5 млн 126 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Мужчина был признан виновным в соответствии с частями 5 и 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном и в особо крупном размера»). Приговор вступил в законную силу.
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