Свердловчанина оштрафовали за незаконный оборот немаркированных табачных изделий на сумму свыше 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. В городе Нижняя Тура перед судом предстанет местный житель. Мужчине вменяется ...

В Нижней Туре в суд направлено дело о незаконном обороте немаркированных табачных изделий на сумму около 4 млн рублей

Жителя Верхнего Тагила оштрафовали на 500 тыс. рублей за оборот немаркированных сигарет

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2022. Прокуратура города Ревды Свердловской области направила в суд уголовное дело в ...

В Ревде передано в суд дело о хранении с целью сбыта немаркированной табачной продукции на 150 тыс. рублей

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хранении немаркированного алкоголя и табака на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю, который приобрел и хранил с целью ...