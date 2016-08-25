Цены на жизненно важные лекарства в России за год выросли на 2,3%

УрБК, Москва, 29.11.2022. Жизненно важные лекарства в России с начала текущего года подорожали на 2,3%. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает «Прайм».
«Инфляционные изменения на цены препаратов ЖНВЛП 2,3%. Это значительно ниже уровня инфляции по стране», — сказал М. Мурашко.
Напомним, что годовая инфляция в Свердловской области, по последним данным Свердловскстата, составляет 12,2%.
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