Продукции «ММК-УГОЛЬ» присвоили знак «100 лучших товаров России»

УрБК, Магнитогорск, 29.11.2022. Продукции ООО «ММК-УГОЛЬ» (входит в Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») присвоен товарный знак «100 лучших товаров России» в рамках одноименного всероссийского конкурса. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Получение данной награды говорит о высокой конкурентоспособности продукции ООО «ММК-УГОЛЬ» и соблюдении компанией всех требований технических регламентов и стандартов.
Угольный концентрат марки «Ж», производимый на предприятии, — это ценное сырье для металлургической промышленности. Его качество соответствует мировым стандартам. Этот концентрат выделяется характерно низким содержанием летучих веществ и влаги, его зольность не превышает 8,5%.
Появление на угольном рынке этого уникального продукта — результат масштабного технического перевооружения, которое компания проводила на протяжении нескольких лет. Благодаря реконструкции обогатительная фабрика, одна из старейших в Кузбассе, вошла в число лучших как эффективное и экологичное производство.
В 2022 году ежегодному всероссийскому конкурсу «100 лучших товаров России» исполняется 25 лет. Его целью является расширение производства конкурентных товаров и технологий с высокими качественными характеристиками. Конкурс проводится в два этапа на региональном и федеральном уровнях среди предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей различных организационно-правовых форм собственности, осуществляющих производство продукции или оказание услуг.
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