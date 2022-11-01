Екатеринбургские власти ускорили темпы работ по развитию уличного освещения в отдаленных районах

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. В Екатеринбурге до конца года будет завершена работа по освещению 51 километра улиц и дорог в отдаленных районах. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.



По его словам, за весь год планируется смонтировать около 1,7 тыс. светильников в Горном Щите, Истоке, Шабровском, Верх-Исетском лесничестве, на Сибирском тракте, от железнодорожного переезда до 8-го километра.



А. Орлов отметил ускорение темпов работ по развитию системы уличного освещения. Он напомнил, что в 2021 году энергетики осветили 20 километров улично-дорожной сети, установили 669 светильников.



«В 2023 году будут завершены работы в Горном Щите. И уже сейчас ведется проектирование сетей освещения в микрорайоне Кольцово. Свет — это не только комфорт и безопасность, это совсем другое настроение жителей!» — заявил А. Орлов.