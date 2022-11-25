В Свердловской области выявлено 298 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 298 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 29 ноября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 553 тыс. 807 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 881. За сутки из больниц выписано 278 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 538 тыс. 897 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 4 тыс. 928 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 584 тыс. 740 человек. За сутки зафиксировано 53 летальных случая (всего 391 тыс. 943), выздоровели 5 тыс. 863 человека (всего 20 млн 992 тыс. 153).