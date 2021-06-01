Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендеры на строительство фундаментов домов в кварталах № 16 и 17

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга в рамках проекта комплексного освоения территории, объявило тендеры на строительство фундаментов домов в кварталах № 16 и 17.



Предмет тендеров — право на заключение договора подряда на выполнение подготовительных работ, работ по устройству котлована, погружению свай и устройству монолитного каркаса ниже отметки 0.000 при возведении многоэтажных жилых зданий. Строительство пройдет в указанных выше кварталах.



Дата и время окончания приема заявок: до 10.00 13 декабря 2022 года (для обоих тендеров).



Более подробная информация о тендерах на строительство фундамента домов в кварталах № 16 и 17 размещена на сайте «КОРТРОСА».