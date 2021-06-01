УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:59

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендеры на строительство фундаментов домов в кварталах № 16 и 17

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга в рамках проекта комплексного освоения территории, объявило тендеры на строительство фундаментов домов в кварталах № 16 и 17.

Предмет тендеров — право на заключение договора подряда на выполнение подготовительных работ, работ по устройству котлована, погружению свай и устройству монолитного каркаса ниже отметки 0.000 при возведении многоэтажных жилых зданий. Строительство пройдет в указанных выше кварталах.

Дата и время окончания приема заявок: до 10.00 13 декабря 2022 года (для обоих тендеров).

Более подробная информация о тендерах на строительство фундамента домов в кварталах № 16 и 17 размещена на сайте «КОРТРОСА».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.06.2021 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на строительство временных парковок в квартале № 11

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2021. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое ведет застройку ...

15.04.2021 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендеры на строительство монолитного каркаса зданий в квартале № 12

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое ведет застройку ...

07.04.2021 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендеры на закладку фундамента при строительстве жилых зданий в квартале № 12

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое ведет застройку ...

02.04.2021 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на возведение внутриквартальных проездов в квартале № 12

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое ведет застройку ...

11.11.2020 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на обустройство временного проезда вдоль квартала 12

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2020. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), которое ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (677)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18