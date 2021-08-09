Челябинская область заняла 33 место в рейтинге регионов по доступности дизельного топлива для населения

УрБК, Челябинск, 29.11.2022. Челябинская область заняла 33 место в рейтинге регионов по доступности дизельного топлива для населения. На среднюю месячную зарплату там можно приобрести 761 литр дизеля. Рейтинг составлен РИА «Новости».



Средняя стоимость такого топлива на Южном Урале в октябре составила 56,28 руб. С начала года оно подорожало на 2,5%.



Уточним, что рейтинг возглавляют Москва (1 тыс. 891 л), Чукотский автономный округ (1 тыс. 823 л) и Ямало-Ненецкий автономный округ (1 тыс. 739 л). Последние места заняли Ингушетия (534 л), Алтайский край (551 л) и Кабардино-Балкария (559 л).