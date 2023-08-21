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21.08.2023

В Свердловской области 29% трудящихся получают зарплату выше средней по стране

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. В Свердловской области 28,8% работающих граждан имеют зарплату, которая превышает средний уровень по стране. Заработок, превышающий две средние зарплаты, имеют 7,8% свердловчан. По первому показателю Средний Урал занимает 26-е место в рейтинге, составленном РИА «Новости».

С июня 2022 по май 2023 года средняя зарплата в России составила 59 тыс. руб. Для исследования у каждого региона она корректировалась на региональный уровень цен.

Первые места в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (75% сотрудников с зарплатой выше средней), Ненецкий автономный округ (61,4%), Ханты-Мансийский автономный округе (60,8%). Замыкают рейтинг Кабардино-Балкария (10,1%), Чечня (10,1%), Ингушетия (8,8%).
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