Средняя зарплата в малых городах Свердловской области в 2023 году составила 52 тыс. рублей

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Челябинская область заняла 28-е место в стране по доле населения с зарплатой выше среднего

УрБК, Челябинск, 18.08.2023. В Челябинской области у 28,4% работающих граждан зарплата выше, чем в среднем по России. ...

Средняя зарплата в малых городах Свердловской области в 2019 году составила 35 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2020. Размер средней ежемесячной зарплаты в малых и средних населенных пунктах Свердловской ...

Челябинская область на 26 месте в рейтинге регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах

УрБК, Челябинск, 02.04.2019. Челябинская область заняла 26 место среди 81 региона в рейтинге по уровню зарплат в малых ...

Свердловская область на 28 месте в рейтинге регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах

УрБК, Москва, 02.04.2019. Свердловская область заняла 28 место среди 81 региона в рейтинге по уровню зарплат в малых и ...

В Свердловской области почти 19% жителей получают зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц

Свердловская область заняла 25 место в рейтинге регионов по уровню зарплат, составленном РИА «Рейтинг». Как указано в ...