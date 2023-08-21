Средняя зарплата в малых городах Свердловской области в 2023 году составила 52 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 18.08.2023. В Челябинской области у 28,4% работающих граждан зарплата выше, чем в среднем по России. ...30.03.2020 Средняя зарплата в малых городах Свердловской области в 2019 году составила 35 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2020. Размер средней ежемесячной зарплаты в малых и средних населенных пунктах Свердловской ...02.04.2019 Челябинская область на 26 месте в рейтинге регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах
УрБК, Челябинск, 02.04.2019. Челябинская область заняла 26 место среди 81 региона в рейтинге по уровню зарплат в малых ...02.04.2019 Свердловская область на 28 месте в рейтинге регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах
УрБК, Москва, 02.04.2019. Свердловская область заняла 28 место среди 81 региона в рейтинге по уровню зарплат в малых и ...03.12.2018 В Свердловской области почти 19% жителей получают зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц
Свердловская область заняла 25 место в рейтинге регионов по уровню зарплат, составленном РИА «Рейтинг». Как указано в ...