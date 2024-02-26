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Челябинская область вошла в топ-30 рейтинга регионов РФ по уровню зарплат в малых и средних городах

УрБК, Челябинск, 25.03.2024. Челябинская область заняла 28-е место рейтинга регионов РФ по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

В частности, в малых городах региона на среднюю зарплату в 2023 году можно было приобрести 2,68 фиксированного набора товаров и услуг.

Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область по этому показателю заняла четвертое место рейтинга. Выше нее в этом списке оказались ЯНАО (5,33), ХМАО (4,35) и Тюменская область (2,97). Ниже — Свердловская (2,61) и Курганская (2,04) области.

Согласно исследованию, на Южном Урале средняя зарплата в небольших городах в прошлом году составила 49,7 тыс. руб., увеличившись за год на 15,1%.

Отметим, что средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысячами работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц.
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