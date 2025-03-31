Свердловская область заняла 23 место в рейтинге по уровню зарплат во II полугодии 2025 года

УрБК, Москва, 22.09.2025. Свердловская область заняла 23 место в рейтинге по уровню зарплат во II полугодии 2025 года. Средняя медианная зарплата в этом полугодии составила 64 177 рублей. Рейтинг предоставило РИА «Новости».



Отношение чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг во II полугодии 2025 года в регионе составляет 2,6, а отношение ее к среднему значению по РФ — 1,0.



На первой строчке рейтинга — ЯНАО, где чистая медианная зарплата составляет 148 643 рубля, превышая стоимость фиксированного набора в 5,1 раза. ХМАО оказался на 5 месте с показателем 107 260 руб., 3,8 набора. Тюменская область заняла 15 место — там медианная зарплата составляет 63 431 рубль, а соотношение — 2,8 набора. Челябинская область заняла 20 место (60 137 рублей, можно приобрести 2,7 набора). Последнее место среди регионов УрФО заняла Курганская область (52 602 рубля, 2,3 набора).