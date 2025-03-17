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Свердловская область заняла 26 место в рейтинге регионов по зарплатам в провинции

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. Свердловская область заняла 26 место в рейтинге регионов по зарплатам в провинции, который составило РИА «Новости».

Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах Среднего Урала в 2024 году составила 64,7 тыс. руб. Этой суммы хватает на приобретение 2,95 стандартного потребительского набора. Отношение зарплат в провинции к зарплатам в крупных городах региона составило 77,4%. Прирост зарплаты в прошлом году составил 22,7% год к году.

Отметим, что первую строчку рейтинга занял Ямало-Ненецкий АО (зарплата в провинции составляет 146,2 тыс. руб.)., а последнюю — Чеченская республика (29,8 тыс. руб.). В целом по России номинальная зарплата на одного занятого в 2024 году составила 76,5 тыс. руб., увеличившись за год на 18,3%.
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