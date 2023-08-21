Челябинская область заняла 28-е место в стране по доле населения с зарплатой выше среднего

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. В Свердловской области 28,8% работающих граждан имеют зарплату, которая превышает ...24.07.2023 Челябинская область заняла 31 место в рейтинге регионов по доле среднего класса
УрБК, Челябинск, 24.07.2023. Челябинская область заняла 31 место в рейтинге российских регионов по доле среднего ...19.06.2023 Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения
УрБК, Челябинск, 19.06.2023. В Челябинской области отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора ...29.11.2022 Челябинская область заняла 33 место в рейтинге регионов по доступности дизельного топлива для населения
УрБК, Челябинск, 29.11.2022. Челябинская область заняла 33 место в рейтинге регионов по доступности дизельного топлива ...13.04.2015 Свердловская область заняла 27 место в рейтинге самых богатых субъектов страны
УрБК, Москва, 13.04.2015. Лидерами списка самых обеспеченных регионов страны стали регионы УрФО, а именно ...