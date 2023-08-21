Челябинская область заняла 28-е место в стране по доле населения с зарплатой выше среднего

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. В Свердловской области 28,8% работающих граждан имеют зарплату, которая превышает ...

В Свердловской области 29% трудящихся получают зарплату выше средней по стране

УрБК, Челябинск, 24.07.2023. Челябинская область заняла 31 место в рейтинге российских регионов по доле среднего ...

Челябинская область заняла 31 место в рейтинге регионов по доле среднего класса

УрБК, Челябинск, 19.06.2023. В Челябинской области отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора ...

Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения

Челябинская область заняла 33 место в рейтинге регионов по доступности дизельного топлива для населения

УрБК, Челябинск, 29.11.2022. Челябинская область заняла 33 место в рейтинге регионов по доступности дизельного топлива ...