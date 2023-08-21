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21.08.2023

Челябинская область заняла 28-е место в стране по доле населения с зарплатой выше среднего

УрБК, Челябинск, 18.08.2023. В Челябинской области у 28,4% работающих граждан зарплата выше, чем в среднем по России. Это 28-е место по стране. Также на Южном Урале 6,6% получают больше двух средних зарплат, сообщается в рейтинге от РИА «Новости».

Согласно исследованию, с июня 2022 по май 2023 года средняя зарплата в РФ достигла 59 тыс. руб. При составлении рейтинга показатель корректировался на региональный уровень цен.

Больше всего работников с зарплатой выше среднего в Ямало-Ненецком автономном округе — 75%. Следом идут Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа с результатами в 61,4% и 60,8% соответственно. На последних местах находятся Кабардино-Балкария (10,1%), Чечня (10,1%) и Ингушетия (8,8%).
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