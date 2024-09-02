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02.09.2024

Южный Урал занял четвертое место рейтинга по высоким зарплатам среди регионов УрФО

УрБК, Челябинск, 02.09.2024. В Челябинской области 27,3% работников получают зарплату выше среднего по стране. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

С этим результатом Челябинская область заняла четвертое место рейтинга среди регионов Уральского федерального округа. Выше нее в списке по доле работников, получающих зарплату выше среднего по стране, оказались Ямало-Ненецкий (65,8%) и Ханты-Мансийский (54,2%) автономные округа, Тюменская область (37,6%). Ниже — Свердловская (27,2%) и Курганская (20,6%) области.

Согласно исследованию, доля работников, получающих зарплату выше двух средних по стране, на Южном Урале составила 6,4%.

Отмечается, что сведения о доле работников с зарплатой выше среднего по стране основаны на данных официальной статистики за 2023 и 2024 годы.
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