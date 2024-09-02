Южный Урал занял четвертое место рейтинга по высоким зарплатам среди регионов УрФО

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УрБК, Челябинск, 18.08.2023. В Челябинской области у 28,4% работающих граждан зарплата выше, чем в среднем по России. ...