Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения

УрБК, Челябинск, 19.06.2023. В Челябинской области отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2022 году составило 1,55. В среднем по стране — 1,76, говорится в исследовании РИА «Новости».
Согласно исследованию, Южный Урал занял 5-е место среди регионов Уральского федерального округа в рейтинге по доходам населения. Выше него в этом списке расположились Ямало-Ненецкий (3,24) и Ханты-Мансийский (2,21) автономные округа, Свердловская (1,88) и Тюменская (1,61) области. Ниже — Курганская область (1,25).
Помимо этого, согласно исследованию, доля населения Челябинской области за чертой бедности в 2022 году составила 11,3%. В прошлом году она снизилась на 0,7 процентного пункта.
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