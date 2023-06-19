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19.06.2023

Средний Урал занял 13-е место в рейтинге регионов РФ по доходам населения

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2022 году составило 1,88. В среднем по стране — 1,76, говорится в исследовании РИА «Новости».

Средний Урал занял 13-е место рейтинга среди всех российских регионов. При этом самыми благополучными в материальном отношении стали Ямало-Ненецкий (3,24) и Ненецкий (2,97) автономные округа, Москва (2,63), Магаданская область (2,59) и Чукотский автономный округ (2,52).

Помимо этого, согласно исследованию, доля населения Свердловской области за чертой бедности в 2022 году составила 8,3%. В прошлом году она снизилась на 0,3 процентного пункта.

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