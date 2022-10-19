Компания Frank RG признала УБРиР банком с самым выгодным эквайрингом для юридических лиц

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) победил в номинации «Самый выгодный банк для ООО с эквайрингом» премии Frank Small Business Banking Award 2022. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.



Представители УБРиР отмечают, что развитие эквайринга входит в число ключевых направлений деятельности банка. В финансовой организации предпринимателям доступны все виды такого функционала. У бизнеса есть возможность подключить торговый эквайринг с установкой POS-терминала, который позволяет принимать оплату по картам или через Систему быстрых платежей, интернет-эквайринг. Также доступны услуга «Смартфон как терминал» и онлайн-кассы с эквайрингом.



«Для УБРиР очень ценно получить высокую оценку нашей работы от экспертного сообщества. Мы стремимся создавать для бизнеса такие сервисы, которые отвечали бы потребностям предпринимателей. Нам важно быть не просто обслуживающим банком, но и надежным финансовым партнером, с которым вести бизнес легко и выгодно», — рассказала директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.



Отметим, что компания Frank RG исследовала топ-15 банков по величине остатков средств на счетах юрлиц, а также пять банков-финтехов. Аналитики изучили личные кабинеты в интернет-банках, сравнили их функционал, ознакомились с тарифами на РКО. Кроме того, они провели опрос среди микро- и малого бизнеса для понимания их потребностей, получили экспертные мнения представителей рынка интернет-банкинга и проанализировали клиентский опыт и рейтинг интернет-банков для малого бизнеса.



Это не первая награда, полученная УБРиР за развитие эквайринга. Ранее банк стал одним из победителей национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», организованной Торгово-промышленной палатой РФ. Свою награду УБРиР получил в дополнительной номинации «За развитие рынка платежных услуг для бизнеса», учрежденной в рамках номинации «Лучшая банковская программа для МСП — 2022».