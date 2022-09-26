В Свердловской области выявлено 299 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 299 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 28 ноября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 553 тыс. 509 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 881. За сутки из больниц выписано 273 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 538 тыс. 619 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 048 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 579 тыс. 812 человек. За сутки зафиксировано 50 летальных случаев (всего 391 тыс. 890), выздоровели 4 тыс. 262 человека (всего 20 млн 986 тыс. 290).