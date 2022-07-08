Объем рублевых банковских вкладов жителей Челябинской области за год вырос на 11%

УрБК, Челябинск, 28.11.2022. На 1 октября объем банковских сбережений южноуральцев составил 501 млрд руб. За год показатель вырос на 11%, сообщает пресс-служба челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.
При этом доля рублевых вкладов составила 95% от общего объема средств на банковских счетах. Максимальная процентная ставка для вкладов в рублях в наиболее популярных у физлиц банках, по последним данным, составляет 7%.
Отметим, что при расчетах не учитывались средства, находящиеся на эскроу-счетах.
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