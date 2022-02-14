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Вчера, 13:22

УБРиР начал работать со счетами эскроу для расчетов по договорам долевого строительства

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил право открывать счета эскроу, которые используются в расчетах по договорам участия в долевом строительстве. Соответствующее распоряжение подписал 14 февраля 2024 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба банка.

Счета эскроу предполагают следующую схему расчета. Покупатель (депонент) вносит деньги на счет в банке, и банк (эскроу-агент) их блокирует (депонирует) в счет уплаты стоимости договора долевого участия (ДДУ) в строительстве дома. Застройщик (бенефициар) получает эти деньги только после выполнения своих обязательств, предусмотренных договором счета эскроу, то есть после завершения строительства дома и сдачи квартир в эксплуатацию.

«Принятое решение означает, что наш банк имеет возможность выйти на рынок финансирования строительных проектов. Для УБРиР это знаковое событие — ранее такого продукта не было в нашей линейке. Включение в список уполномоченных кредитных организаций по работе со счетами эскроу открывает новые перспективы и для банка, и для клиентов. В ближайшее время мы проведем необходимую донастройку определенных систем и процессов, после чего сможем предложить комплексные решения по финансированию недвижимости и ипотечному кредитованию. Уверен, что эти предложения будут интересны и застройщикам, и покупателям квартир», — отметил президент УБРиР Алексей Долгов.
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