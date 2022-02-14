УБРиР начал работать со счетами эскроу для расчетов по договорам долевого строительства

УрБК, Челябинск, 14.02.2022. По состоянию на 1 января 2022 года жители Челябинской области открыли почти 6 тыс. ...26.03.2020 В Свердловской области число эскроу-счетов в долевом строительстве превысило 2,2 тыс. единиц
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2020. По итогам февраля количество эскроу-счетов в долевом строительстве в Свердловской ...18.11.2019 Число открытых эскроу-счетов в РФ за последние два месяца удвоилось
Количество эскроу-счетов в РФ и сумма средств на них за два последних месяца увеличились более чем вдвое. Об этом ...18.11.2019 Число открытых эскроу-счетов в РФ за последние два месяца удвоилось
УрБК, Москва, 18.11.2019. Количество эскроу-счетов в РФ и сумма средств на них за два последних месяца увеличились ...09.10.2015 УБРиР запускает услугу для оплаты покупки квартиры
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2015. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявляет о запуске новой услуги — ...