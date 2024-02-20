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Вчера, 14:04

Центробанк предупредил о рискованной банковской схеме в долевом строительстве

УрБК, Москва, 01.03.2024. ЦБ РФ предупредил заемщиков, берущих ипотечный кредит по договору участия в долевом строительстве (ДДУ), о новой рискованной схеме банков и застройщиков. Об этом пишет официальный Telegram-канал Банка России.

Так, некоторые банки предлагают размещать часть средств заемщика не на счету эскроу (когда деньги «замораживаются», и застройщик сможет их получить только после сдачи дома в эксплуатацию), а на аккредитиве. В последнем случае банк может ими распоряжаться, извлекать прибыль и часть этой прибыли передать заемщику в виде скидки по ипотечной ставке на этапе строительства.

Однако если банк потеряет лицензию, то заемщик потеряет средства, хранящиеся на аккредитиве (на них не распространяется страховка вкладов), и еще останется должен банку, ведь ДДУ по факту оплачен не был.

Некоторые застройщики практикуют схему, по которой ДДУ оформляют на этапе застройки аффилированные лица по заниженной стоимости, и деньги хранятся на счетах эскроу. При последующей перепродаже по рыночной цене вместе с правами требования по ДДУ новый владелец получает счет эскроу, на котором хранится лишь первоначальная (заниженная) цена квартиры, а разница уходит продавцу, аффилированному с застройщиком, и на счет не зачисляется.

В случае дефолта застройщика новый владелец потеряет средства, по факту уплаченные за строящуюся квартиру, поскольку на счету эскроу хранится меньшая сумма.

«Такие схемы нарушают базовые принципы, заложенные в законе об участии в долевом строительстве. Банки и застройщики, которые практикуют такие схемы, по сути, пользуются неосведомленностью людей. При этом люди могут не понимать рисков, которые они в связи с этим на себя принимают. Мы считаем такие практики недопустимыми», — говорится в заявлении Центробанка.
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