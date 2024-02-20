Центробанк предупредил о рискованной банковской схеме в долевом строительстве

УрБК, Москва, 01.03.2024. ЦБ РФ предупредил заемщиков, берущих ипотечный кредит по договору участия в долевом ...20.02.2024 УБРиР начал работать со счетами эскроу для расчетов по договорам долевого строительства
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил право открывать счета эскроу, ...02.12.2021 В Челябинской области объем средств на эскроу-счетах в долевом строительстве вырос до 13 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 02.12.2021. На 1 октября общая сумма средств на эскроу-счетах, открытых жителями Челябинской области ...12.11.2021 На Среднем Урале открыто 23 тыс. эскроу-счетов в долевом строительстве
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2021. Жители Свердловской области открыли в банках 23 тыс. эскроу-счетов в долевом ...26.03.2020 В Свердловской области число эскроу-счетов в долевом строительстве превысило 2,2 тыс. единиц
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2020. По итогам февраля количество эскроу-счетов в долевом строительстве в Свердловской ...