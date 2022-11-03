Средний Урал получит более 887 млн рублей на проекты по очистке воды

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Свердловская область получит в 2023-2024 годах более 887 млн руб. в рамках федерального проекта «Чистая вода». Эти средства предназначены для строительства инженерных коммуникаций и возведения станции водоподготовки «Южная». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Уточним, что станция «Южная» находится в поселке Черноисточинск. Она должна начать работать в 2024 году. На ней будет применяться очистка воды с помощью современных фильтров и предварительного озонирования. Мощность нового объекта достигнет 100 тыс. кубометров в сутки. Благодаря этому чистой водой будет обеспечено более 200 тыс. жителей региона.
Проект «Чистая вода» направлен на обеспечение 88,8% граждан питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к 2024 году.
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