УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:27

Средний Урал получит более 887 млн рублей на проекты по очистке воды

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Свердловская область получит в 2023-2024 годах более 887 млн руб. в рамках федерального проекта «Чистая вода». Эти средства предназначены для строительства инженерных коммуникаций и возведения станции водоподготовки «Южная». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Уточним, что станция «Южная» находится в поселке Черноисточинск. Она должна начать работать в 2024 году. На ней будет применяться очистка воды с помощью современных фильтров и предварительного озонирования. Мощность нового объекта достигнет 100 тыс. кубометров в сутки. Благодаря этому чистой водой будет обеспечено более 200 тыс. жителей региона.

Проект «Чистая вода» направлен на обеспечение 88,8% граждан питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к 2024 году.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил дополнительные средства на повышение качества ЖКУ в нескольких муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить дополнительные средства ...

01.09.2022 Свердловская область по инициативе губернатора Евгения Куйвашева получит 620 млн рублей на реконструкцию Северо-Волчанского водозабора

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Минстрой России одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на ...

21.12.2021 Свердловская область в 2022 году получит более 472 млн рублей на строительство школ

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2021. Свердловская область в 2022 году получит 472 млн 631,5 тыс. руб. в качестве субсидий на ...

06.07.2021 В России к 2024 году средний размер страховой пенсии превысит 20 тыс. рублей

УрБК, Москва, 06.07.2021. В 2024 году средний размер страховой пенсии по старости достигнет 20 тыс. 388 руб. Об этом ...

10.11.2016 «Минводы Боржоми» намерены купить уральскую компанию «Чистая вода»

УрБК, Москва, 10.11.2016. Компания «Минеральные воды Боржоми» планирует купить ООО «Компания Чистая вода» (Свердловская ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (625)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18