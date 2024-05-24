Свердловский губернатор доложил полпреду о процессе модернизации объектов ЖКХ в регионе

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. 28 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе Владимире Якушеве. Глава региона доложил полпреду о работе по улучшению качества коммунальных услуг для свердловчан, сообщает департамент информполитики области.



Так, по итогам 2023 года общая доля граждан, обеспеченных качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, превысила 84%, в том числе доля городского населения — 88%. Были введены в эксплуатацию насосные станции, объекты водозабора и водоснабжения в Кировграде, Верхней Туре, поселке Монетном и Кушве.



Также Свердловская область получила специальный казначейский кредит на строительство станции водоподготовки «Южная» в Нижнем Тагиле. Реализация проекта позволит обеспечить качественной питьевой водой порядка 200 тыс. тагильчан и более 100 социальных объектов. Среднему Уралу одобрено шесть льготных займов на модернизацию коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния на общую сумму почти 6 млрд руб.



Губернатор проинформировал полпреда и о реализации региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. На первом этапе в 2023-2024 годах регион намерен отремонтировать почти 180 км инженерных сетей. Это улучшит качество коммунальных услуг для 500 тыс. свердловчан.



«Наша главная задача — переломить тенденцию, когда темпы износа инфраструктуры превышают объемы ее обновления. В дальнейшем для модернизации системы ЖКХ необходимо активнее привлекать внебюджетные средства. А для этого нужно максимально сбалансировать тарифную политику», — подчеркнул В. Якушев, напомнив, что в качестве источников дополнительного финансирования отрасли правительство РФ предлагает использовать инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты.