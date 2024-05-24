Свердловский губернатор доложил полпреду о процессе модернизации объектов ЖКХ в регионе

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры в Свердловской области ...26.01.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев изменил региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Согласно изменениям свердловской региональной программы модернизации систем ...21.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству региона завершить инфраструктурные проекты 2023 года на 100%
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. В ходе заседания свердловского правительства, прошедшего 21 декабря, глава региона ...30.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил двухлетнюю программу обновления коммунальной инфраструктуры региона
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Свердловской области утверждена двухлетняя программа модернизации коммунальной ...16.02.2023 Свердловская область получит 4,7 млрд рублей из Фонда развития территорий на модернизацию коммунальной инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. Программа модернизации коммунальной инфраструктуры Свердловской области до 2024 года ...