90% российских строительных компаний ожидают ухудшения ситуации с кадрами

УрБК, Москва, 28.11.2022. В российской строительной сфере отмечается острая нехватка квалифицированных кадров и рабочей силы. Причем 90% опрошенных представителей крупнейших строительных компаний ожидают ухудшения ситуации в ближайшие полгода. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальную ассоциацию инфраструктурных компаний (НАИК) и Sherpa Group.



Причиной сложившейся ситуации стали геополитический фактор и частичная мобилизация. Представитель кадрового агентства «Визави Консалт» Наталия Трубчанинова считает, что доля мобилизованных в строительных организациях составила 7-8% от общего числа сотрудников, а еще 2-3% покинули страну или вернулись в свои регионы. По ее данным, сейчас нехватка персонала в строительной отрасли составляет 12-15%. Гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова предполагает, что цифра составляет 20-25%.



Впервые значительная нехватка рабочей силы возникла во время пандемии, когда трудовые мигранты начали массово возвращаться на родину. Проблему попытались решить, упростив въезд гражданам СНГ. Однако сейчас возрос спрос на рабочую силу в странах, откуда приезжали трудовые мигранты. Ряд российских компаний перенесли свои инвестпроекты в СНГ, спровоцировав спрос на инженерные и рабочие кадры.