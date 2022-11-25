Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили технологическое присоединение автогазозаправочной станции в Краснотурьинске

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. Энергетики Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» произвели технологическое присоединение автогазозаправочной станции в городском округе Краснотурьинск. Данный объект играет важную роль в инфраструктуре населенного пункта: здесь осуществляется заправка транспортных средств, работающих на сжиженном газе, сообщает пресс-служба энергетической компании.
В соответствии с договором техприсоединения энергетики построили участок воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. Объект был укомплектован самонесущим изолированным проводом от ТП № 2387, обеспечивающим высокую надежность работы оборудования.
Выполненные мероприятия позволили повысить качество электроснабжения автогазозаправочной станции в Краснотурьинске, где проживает более 60 тыс. человек.
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