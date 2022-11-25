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25.11.2022

В Березовском будут судить «заминировавшего» аэропорт Кольцово мужчину

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. В Березовском перед судом предстанет мужчина 1975 года рождения, давший ложную информацию о минировании екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Установлено, что в начале января 2022 года обвиняемый записал и опубликовал в социальной сети видео, где критиковал органы государственной власти, а также сообщил о минировании Кольцово. Сотрудники транспортной полиции, взрывотехник и кинологическая служба проверили здание аэропорта, но взрывчатых веществ или взрывных устройств не нашли.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого удалось обнаружить. Им оказался безработный житель региона. В ходе психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что мужчина страдает шизофренией.

По факту лжеминирования было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Оно будет рассмотрено в Березовском городском суде.

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