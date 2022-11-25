Число безработных на Среднем Урале за три дня незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. По состоянию на 25 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 998 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 22 ноября число безработных составляло 16 тыс. 990 человек. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на восемь человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,8%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,45.
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