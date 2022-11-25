Сотрудники ММК рассказали о реализации проекта «Чистый воздух»

УрБК, Магнитогорск, 25.11.2022 Представители правительства Челябинской области в рамках пресс-тура «Реализация мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» посетили ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), где познакомились с природоохранной деятельностью компании. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Так, в составе делегации были заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов и первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев.



В первую очередь на промышленной площадке ПАО «ММК» гости осмотрели новую аглофабрику 5. Как отмечают специалисты, здание было построено в 2019 году по наилучшим доступным технологиям. Также агломерационная фабрика оснащена 19 высокоэффективными природоохранными объектами. Запуск новой части завода позволил вывести из эксплуатации устаревшее оборудование агломерационной фабрики 4. В результате значительно снизилась техногенная нагрузка и выбросы наиболее вредных веществ.



По словам Игоря Гилева, производство на комбинате отличается чистотой.



«Я был на многих аглофабриках, в том числе на очень старых, потому что я начинал свою трудовую деятельность в Норильске, и видел производства, которые построены еще в сороковых годах прошлого века. Находясь на данной аглофабрике, которая воплотила в себе наилучшие доступные технологии, видишь большую разницу. Вот здесь мы идем по цеху и совершенно спокойно дышим, нам не нужны никакие специальные средства защиты, мы не чувствуем неприятных запахов. Это один из показателей», — подчеркнул он.



Также для уменьшения количества выбросов в окружающую среду был разработан комплекс коксовой батареи 12. Это крупный инвестиционной проект ММК, на строительной площадке которого побывали региональные представители правительства. Поочередный запуск комплекса коксовой батареи 12 запланирован на 2023 год, после чего из строя выведут две устаревшие батареи. В будущем это позволит сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. т в год, выбросы опасных загрязняющих веществ в КХП бенз(а)пирена — в 12 раз, формальдегида — в девять раз. Технология сухого тушения поможет утилизировать тепло кокса и вдобавок получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии. Кроме того, новая коксовая батарея позволит сократить выбросы СО2 на 2,2 млн т в год.



Помимо этого, члены делегации встретились с руководством ПАО «ММК» и обсудили реализацию в Магнитогорске мероприятий проекта «Чистый воздух». Директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Олег Парфилов рассказал о выполнении экологической программы предприятия, а посетители дали высокую оценку природоохранным усилиям Магнитки.



«Для нас было важно убедиться, что заявленные планы выполняются в те сроки и в тех объемах, какие были предусмотрены четырехсторонними соглашениями, соглашениями между руководством области и комбината. И мы понимаем, что сокращение выбросов, которого уже удалось достичь, это в первую очередь благодаря усилиям ММК», — отметил замгубернатора Челябинской области Александр Козлов.