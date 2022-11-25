В Свердловской области выявлено 286 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 286 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 25 ноября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 552 тыс. 618 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 879. За сутки из больниц выписано 352 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 537 тыс. 730 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 992 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 562 тыс. 758 человек. За сутки зафиксировано 56 летальных случаев (всего 391 тыс. 736), выздоровели 5 тыс. 337 человек (всего 20 млн 972 тыс. 766).