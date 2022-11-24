Екатеринбургу выдан паспорт готовности к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. Екатеринбургу выдан паспорт готовности к отопительному сезону 2022-2023 годов. Получение документа означает, что в городе обеспечена надежная и бесперебойная работа объектов инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства во время холодов, сообщает пресс-служба администрации города.



Соответствующий документ главе муниципалитета Алексею Орлову вручил руководитель Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Андрей Таранов. Последний отметил высокий уровень организации работы и готовность города оперативно реагировать на внештатные ситуации и аварии.



А. Орлов обратил внимание на эффективное взаимодействие между администрацией и Ростехнадзором. Он добавил, что все предъявляемые требования направлены на безаварийное прохождение отопительного сезона.



«Мы постарались организовать работу так, чтобы выполнить все эти требования. Итогом является получение паспорта готовности к зиме. Жители города могут быть абсолютно спокойны за безаварийное прохождение отопительного сезона», — подчеркнул глава Екатеринбурга.



Добавим, что для подготовки к отопительному сезону было проверено более 9 тыс. потребителей тепловой энергии, включая 7 тыс. 914 домов, 1 тыс. 210 объектов социальной сферы, 54 теплоснабжающие и теплосетевые организации, расположенные на территории уральской столицы.