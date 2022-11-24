На Среднем Урале прогнозируют похолодание до -30 градусов

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки и образование снежного наката на дорогах. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.



По данным синоптиков, 25-29 ноября прогнозируется существенное понижение температуры (ночью до -30 градусов).



Спасатели не рекомендуют гулять при температуре ниже -20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями.



По предварительному прогнозу, морозы продержатся до 29 ноября.