В Свердловской области выявлено 277 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 24 ноября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 552 тыс. 332 человека.



Также за сутки в области зарегистрировано два летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 879. За сутки из больниц выписано 386 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 537 тыс. 378 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 784 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 556 тыс. 766 человек. За сутки зафиксировано 58 летальных случаев (всего 391 тыс. 680), выздоровели 6 тыс. 112 человек (всего 20 млн 967 тыс. 429).