На ММК установили новые системы пылеподавления на эстакадах двух доменных печей

УрБК, Магнитогорск, 24.11.2022. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) завершился монтаж системы пылеподавления на бункерных эстакадах доменных печей № 1 и 2. На этих объектах проходят пусконаладочные работы. Проект выполнен в ходе реализации экологической программы ММК, важной частью которой является уменьшение выбросов пыли, отмечают в пресс-службе предприятия.



Среди направлений работы — запуск систем пылеподавления на производственных участках, где выделяется значительное количество пыли. Все системы пылеподавления работают по принципу создания мелкодисперсного водяного тумана, улавливающего частицы пыли. Он обволакивает их и осаждает на поверхность за счет увеличения массы.





Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК



Значительное загрязнение атмосферного воздуха пылью возникает в доменном цехе на бункерных эстакадах отделения шихтоподачи доменных печей при разгрузке сырья в приемные бункера. С целью снижения выбросов пыли на этом участке было принято решение оборудовать бункерную эстакаду доменной печи 10 системой пылеподавления. Система была смонтирована и введена в эксплуатацию в 2021 году. Она помогает бороться с пылью во время выгрузки исходного сырья из хопперов в приемные бункера, а также при транспортировке по участку шихтоподачи до самой печи. Эффективность работы системы пылеподавления составляет 83% при гарантийном показателе 80%.



С учетом полученного положительного результата, аналогичные системы пылеподавления будут построены и введены в эксплуатацию на всех бункерных эстакадах доменных печей. Так, в 2022 году данными системами оборудованы бункерные эстакады доменных печей № 1 и 2. Они были смонтированы в конце лета, и в настоящее время там проходят пусконаладочные работы, которые планируется завершить в течение осени, после чего системы пылеподавления будут введены в эксплуатацию.



Системы оборудованы насосами высокого давления, позволяющими доставлять воду с «нулевого» уровня до бункерной эстакады, а также к скиповым подъемникам участка шихтоподачи. Очищенная вода поступает по рукавам высокого давления, которые имеют двойную металлическую защиту, поскольку испытывают в процессе эксплуатации рабочее давление от 100 до 120 атмосфер. На самой бункерной эстакаде смонтировано более 1,5 тыс. форсунок для распыления воды, которые защищены специальными футлярами производства компании «Академия промышленного пылеподавления «Борей».



В 2023 году планируется оборудование бункерных эстакад доменных печей № 6 и 9, в 2024 году — эстакад печей № 4, 7 и 8.