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24.11.2022

Миграционная убыль населения Свердловской области в январе-сентябре составила 4,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. На территорию Свердловской области с января по сентябрь 2022 года въехал 71 тыс. 251 человек, выбыли из региона 75 тыс. 603 человека, сообщает Свердловскстат.

Таким образом, миграционная убыль на Среднем Урале в январе-сентябре 2022 года составила 4 тыс. 352 человека. Для сравнения: в январе-сентябре 2021 года фиксировался прирост в 5 тыс. 156 человек.

Прирост международных мигрантов за указанный период составил 13 тыс. 067 человек (в январе-сентябре предыдущего года — 11 тыс. 667), в том числе со странами СНГ — 12 тыс. 075 человек, с другими зарубежными государствами — 992 человека.

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