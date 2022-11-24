В Свердловской области объем новых жилых проектов снизился до 1,3 млн кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. В Свердловской области за 10 месяцев 2022 года было заложено 1,3 млн кв. м. жилья, что на 25% меньше, чем в аналогичный период прошлого года — 1,7 млн кв. м. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Уральскую палату недвижимости (УПН).



Руководитель аналитического отдела УПН Михаил Хорьков объясняет происходящее тем, что в прошлом году был «большой старт новых проектов». Сейчас все застройщики хотят, чтобы конкурент не начинал строительство и продажи нового ЖК, но не готовы останавливать свой проект, считает эксперт.



Добавим, что число сделок на покупку квартир в новостройках Екатеринбурга в октябре сократилось на треть относительно сентября. В годовой динамике снижение составило 45%.