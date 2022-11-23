Авиакомпания Red Wings перевезла двухмиллионного пассажира в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Авиакомпания Red Wings 23 ноября на рейсе из Екатеринбурга в Махачкалу зарегистрировала двухмиллионного пассажира, которого перевезла в 2022 году. Им стал Руслан Тарикулиев, возвращавшийся с супругой Эльвирой и пятью детьми в Дагестан.



Перед вылетом директор филиала Red Wings в Екатеринбурге Кристина Аксенова вручила мужчине сертификат на перелет регулярными международными рейсами компании. Также к поздравлениям присоединился директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских и подарил сертификат на посещение бизнес-зала.







«Наша семья часто путешествует в Екатеринбург в гости к родственникам и друзьям. В этот раз прилетали на свадьбу. После такого радостного события возвращаться немного грустно, а тут — такой приятный сюрприз!» — поделился Руслан Тарикулиев.



Как отмечают представители Red Wings, маршрут Екатеринбург — Махачкала открылся осенью 2020 года и с того времени является одним из самых популярных в сети авиаперевозчика.