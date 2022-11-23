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23.11.2022

В Екатеринбурге по решению суда снесут недостроенный небоскреб «Призма» у Северного автовокзала

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. В Екатеринбурге по решению Арбитражного суда Свердловской области будет снесен недостроенный небоскреб «Призма» около Северного автовокзала. Здание находится в заброшенном состоянии уже несколько лет, поскольку у владельцев нет денег на строительство.

В 2019 году был подан иск о сносе верхней части здания, поскольку она построена без соответствующих разрешений, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В ноябре 2022 года Арбитражный суд Свердловской области признал «Призму» самовольной постройкой.

«Возложить обязанность на ООО «Торгово-выставочный центр Европейский», ООО «СтройИнвест 2007, ООО «УСКН» высотную часть здания торгово-выставочного центра с 36 по 8 этаж снести; остальную часть здания снести или привести в соответствие с требованиями, установленными законодательством о градостроительной деятельности», — говорится в решении суда.

В пресс-службе администрации города отметили, что у собственника на данный момент также нет разрешения на ввод в эксплуатацию первых этажей небоскреба.

«При этом, часть здания, с 1 по 5 этаж, в определенных осях также необходимо снести или привести в соответствие с нормативами. То есть суд оставил возможность ответчику получить разрешение на строительство и ввести в эксплуатацию в соответствии с законом часть здания с 1 по 5 этаж, на которую было получено разрешение на строительство, но не получено разрешение на ввод», — сообщили в пресс-службе Екатеринбурга.

На снос недостроя суд отвел собственникам два с половиной года.

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