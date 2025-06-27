В Асбесте снесут навес, мешающий строительству пожарного депо

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. В Асбесте по решению суда снесут навес к гаражу, который мешает строительству депо. С иском о ликвидации постройки в местный городской суд обратилась прокуратура.



Новое депо для пожарной техники должны возвести для обеспечения противопожарной безопасности на территории Рефтинского района. В ходе проектных работ было выявлено препятствие в виде навеса, примыкающего к гаражу местного жителя. Согласно информации, предоставленной прокуратурой, указанный навес был возведен без соответствующих разрешений и, предположительно, является самовольной постройкой.



«Прокурор Асбеста в защиту интересов Свердловской области обратился в суд. Истец в суде представил доказательства, подтверждающие факт самовольного строительства и нарушения прав собственника земли», — говорится в сообщении.



Суд обязал владельца навеса самостоятельно убрать самострой. Сроки начала строительства депо не уточняются.