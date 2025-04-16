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Вчера, 11:44

В Курганово, Сосьве и в селе Бараба Свердловской области будут построены новые пожарные депо

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. В Свердловской области продолжится укрепление материально-технической базы противопожарной службы. Новые пожарные депо появятся в трех селах, об этом сообщил в личном Telegram-канале глава региона Денис Паслер.

Он уточнил, что в этом году появится новое пожарное депо появится в Сосьве,а в начале 2026 года — в селе Бараба. На данный момент уже ведется строительства пожарного депо в селе Курганово. Строительство депо началось по просьбе местного жителя, который рассказал на губернаторском приеме граждан, что пожарным требуется не менее часа, чтобы добраться до села.

«Современная пожарная часть в Курганово рассчитана на шесть машин, включает учебную башню и всю необходимую инфраструктуру. Завершим работы в следующем году» — сказал Д. Паслер.

Он подчеркнул, что быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации необходимо в каждом муниципалитете региона, поэтому такие объекты строятся по всей области.

Напомним, что в этом году в преддверии пожароопасного сезона на охрану и защиту лесов Свердловской области от пожаров было выделено свыше 1 млрд руб. Из них 900 млн руб. — из регионального бюджета.
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