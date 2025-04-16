В Курганово, Сосьве и в селе Бараба Свердловской области будут построены новые пожарные депо

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2025. В Каменске-Уральском Свердловской области отремонтируют школу, в Нижнетуринском ...

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. Свердловская область примет на баланс нежилое здание пожарного депо в селе Серебрянка. ...

Правительство Свердловской области оформляет собственность на пожарное депо в селе Серебрянка

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2014. В поселке Северка Железнодорожного района Екатеринбурга 9 августа в 12.00 состоится ...

В 2013 году в Свердловской области будет построено 10 пожарных депо

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2013. 10 пожарных депо будет введено в эксплуатацию в Свердловской области в 2013 году. В ...