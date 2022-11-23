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23.11.2022

Проект по реконструкции гидроотвального хозяйства ЕВРАЗ ЗСМК прошел предварительную проверку для госэкспертизы

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Проект по реконструкции гидроотвального хозяйства ЕВРАЗ ЗСМК был одобрен на общественных обсуждениях в администрации города Новокузнецка и администрации Новокузнецкого района. Сейчас специалисты готовят материалы на государственную экологическую экспертизу и в Главгосэкспертизу, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» металлургического предприятия.

Согласно проекту реконструкции гидроотвального хозяйства, предусмотрено наращивание ограждающей дамбы шламохранилища с отметки 245 м до отметки 250 м в сторону верхнего бьефа, а также очистка пруда вторичного отстаивания с реконструкцией его дамбы.

Наращивание емкости гидроотвала идет с соблюдением необходимых экологических требований. За ходом работ ведется постоянный контроль специалистами государственных контролирующих органов. По оценке научно-исследовательского и проектно-экспертного центра «Промгидротехника», дополнительного негативного воздействия на окружающую среду в ходе строительства не возникает.

Шламохранилище, как часть гидроотвального хозяйства комбината, предназначено для складирования отходов IV и V классов опасности, поступающих от производства ЕВРАЗ ЗСМК и ЦОФ «Кузнецкая».

Продление срока эксплуатации — необходимая мера для дальнейшего функционирования предприятия, так как 40% отходов пока приходится складировать в емкость гидроотвального хозяйства. В проекте «Гидроотвальное хозяйство» учитывается не только изменение структуры поступающих отходов, но и сокращение их объема. Также положительный экологический эффект даст очистка пруда вторичного отстаивания шламохранилища, реконструкция дренажной системы и введение в эксплуатацию очистных сооружений сточных вод.

В настоящее время на ЕВРАЗ ЗСМК находится в работе несколько экологических проектов, которые позволят снизить объем образования отходов и увеличат уровень их переработки до 96%. В частности, в 2024 году за счет реализации проекта по сухому вывозу отходов углеобогатительной фабрики предполагается сокращение до 50% размещаемых на гидроотвале отходов. А к 2031 году поступление отходов сократится на 70% от оставшегося объема.

По завершении эксплуатации шламохранилища после 2031 года проектом предусмотрена утилизация отходов и рекультивация нарушенных земель.

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