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23.11.2022

В Свердловской области выявлено 260 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 260 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 23 ноября 2022 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 552 тыс. 055 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано два летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 877. За сутки из больниц выписан 371 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 536 тыс. 992 человека.

В России за минувшие сутки был выявлен 5 тыс. 631 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 550 тыс. 982 человека. За сутки зафиксировано 54 летальных случая (всего 391 тыс. 622), выздоровели 6 тыс. 785 человек (всего 20 млн 961 тыс. 317).

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