Компания «Уральские авиалинии» увеличит количество рейсов в Махачкалу

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. «Уральские авиалинии» увеличат количество рейсов в Махачкалу из Москвы. Также в расписании перевозчика вновь появятся рейсы в столицу Дагестана из Екатеринбурга.



Так, количество рейсов из Москвы в Махачкалу с 22 декабря будет увеличено до двух в день, сообщает пресс-служба авиакомпании. Рейсы из столицы Среднего Урала вновь появятся в расписании с 26 декабря. Из Екатеринбурга самолеты будут отправляться в столицу Дагестана по понедельникам, четвергам и субботам.



Билеты можно приобрести на сайте «Уральских авиалинии», в официальном приложении UralAirlines, в авиакассах или по телефону call-центра 8-800-7700-262.