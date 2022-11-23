В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости вырос на 11,3%

УрБК, Челябинск, 23.11.2022. В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в начале ноября вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя ставка по аренде — 4 тыс. руб. в сутки. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости».



В среднем по России рост спроса достиг 31%. Средняя стоимость аренды — 5 тыс. руб. в сутки.



«Спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в России традиционно растет накануне праздников. Кроме того, события 2022 года стимулировали интерес россиян к внутреннему туризму — в связи с этим растет спрос и на краткосрочную аренду загородного жилья», — прокомментировал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.