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23.11.2022

Филиал «Россети Урал» — «Свердловэнерго» направил 3,5 млн рублей для техприсоединения 80 земельных участков на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Энергетики Талицких электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили комплекс мероприятий по технологическому присоединению 80 земельных участков поселения «Родное» в Слободо-Туринском муниципальном районе Свердловской области. Для электросетевой компании общая стоимость работ по технологическому присоединению составила более 3,5 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

Для обеспечения электроснабжения территории специалисты энергокомпании создали новую сетевую инфраструктуру: установили комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА и построили более 3 км распределительных линий электропередачи различного класса напряжения. Для этого энергетики установили 103 железобетонные опоры и смонтировали порядка 9 км самонесущего изолированного провода и прибор контрольного учета.

Специалисты отмечают, что энергоснабжение поселения «Родное» станет еще одним этапом развития экотуризма на Среднем Урале. Уже сегодня на данной территории организовывают и проводят туры выходного дня, которые вызывают высокий интерес у жителей не только Слобода-Туринского района, но и других городов.

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