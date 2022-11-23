В Свердловской области на 32,5% вырос спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. В начале ноября спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в Свердловской области вырос на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем аренда такого помещения стоит 6 тыс. руб. в сутки. Наибольшей популярностью пользуются таунхаусы и частные дома. Об этом сообщается в исследовании «Авито Недвижимости».
Отметим, что в среднем по России рост спроса составил 31%, а арендная ставка — 5 тыс. руб. в сутки.
«Спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в России традиционно растет накануне праздников. Кроме того, события 2022 года стимулировали интерес россиян к внутреннему туризму — в связи с этим растет спрос и на краткосрочную аренду загородного жилья», — прокомментировал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.
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