В рамках реализации нацпроекта БКД в Екатеринбурге было установлено 300 видеокамер и модернизировано 15 светофоров

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. В Екатеринбурге в 2022 году появилось 300 видеокамер и модернизировано 15 светофорных объектов. Интеллектуальные транспортные решения были применены в городе в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) — это единый комплекс автоматизированных систем, разработанный для решения транспортных задач в городских условиях. ИТС позволяют осуществлять сбор, обработку и передачу информации о работе и состоянии транспортной инфраструктуры для оптимизации управления наземным транспортом.



Директор МБУ «ЦОД» Данил Меркулов отметил, что эти меры позволяют также повышать безопасность дорожного движения в уральской столице.



«В ходе реализации проекта в этом году устанавливается более 300 видеокамер, модернизировано 15 светофорных объектов, а также модернизируется программное обеспечение по управлению светофорами», — рассказал директор МБУ «ЦОД».



Проведение программы будет осуществляться до 2024 года.