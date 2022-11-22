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22.11.2022

В рамках реализации нацпроекта БКД в Екатеринбурге было установлено 300 видеокамер и модернизировано 15 светофоров

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. В Екатеринбурге в 2022 году появилось 300 видеокамер и модернизировано 15 светофорных объектов. Интеллектуальные транспортные решения были применены в городе в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) — это единый комплекс автоматизированных систем, разработанный для решения транспортных задач в городских условиях. ИТС позволяют осуществлять сбор, обработку и передачу информации о работе и состоянии транспортной инфраструктуры для оптимизации управления наземным транспортом.

Директор МБУ «ЦОД» Данил Меркулов отметил, что эти меры позволяют также повышать безопасность дорожного движения в уральской столице.

«В ходе реализации проекта в этом году устанавливается более 300 видеокамер, модернизировано 15 светофорных объектов, а также модернизируется программное обеспечение по управлению светофорами», — рассказал директор МБУ «ЦОД».

Проведение программы будет осуществляться до 2024 года.

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