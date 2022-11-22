В Свердловской области выявлено 263 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 22 ноября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 551 тыс. 795 человек.



Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 875. За сутки из больниц выписано 285 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровел 536 тыс. 621 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 4 тыс. 460 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 545 тыс. 351 человек. За сутки зафиксировано 59 летальных случаев (всего 391 тыс. 568), выздоровели 6 тыс. 444 человека (всего 20 млн 954 тыс. 532).